Бизнесмена из «лондонского списка» приговорили к семи годам колонии

Экс-главу компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова признали виновным в мошенничестве, пишет РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил бизнесмена к семи годам колонии общего режима, уточнил агентству адвокат Зотова Роман Костенко.

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Зотов входит в так называемый лондонский список бизнес-омбудсмена Бориса Титова, куда включены бизнесмены, которые покинули страну из опасений уголовного преследования, но готовы вернуться при условии справедливого разбирательства.

Прокуратура просила для бывшего руководителя компании восемь лет колонии, а для его экс-заместителя Елены Сергеевой — пять с отсрочкой исполнения приговора. Она получила именно такой срок, однако условного заключения, с пятью годами испытательного срока.

Гендиректором компании «ТрансФин-М» Зотов был с марта 2013-го по ноябрь 2018 года. Уголовное дело возбудили в августе 2019 года. Сделка, которую следствие считает хищением имущества компании, состояла в продаже тысячи железнодорожных вагонов компании «ИнвестАктив» по нерыночной цене.

В сентябре в Россию вернулся еще один участник списка — Михаил Кубасов. В 2019 году ему заочно предъявили обвинения в покушении на мошенничество в особо крупном размере. С 2019 года бизнесмен находился в федеральном, а с 2020-го — в международном розыске.