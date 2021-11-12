Бизнесмена из «лондонского списка» приговорили к семи годам колонии

Экс-главу компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова признали виновным в мошенничестве, пишет РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил бизнесмена к семи годам колонии общего режима, уточнил агентству адвокат Зотова Роман Костенко.
Зотов входит в так называемый лондонский список бизнес-омбудсмена Бориса Титова, куда включены бизнесмены, которые покинули страну из опасений уголовного преследования, но готовы вернуться при условии справедливого разбирательства.
Прокуратура просила для бывшего руководителя компании восемь лет колонии, а для его экс-заместителя Елены Сергеевой — пять с отсрочкой исполнения приговора. Она получила именно такой срок, однако условного заключения, с пятью годами испытательного срока.
Гендиректором компании «ТрансФин-М» Зотов был с марта 2013-го по ноябрь 2018 года. Уголовное дело возбудили в августе 2019 года. Сделка, которую следствие считает хищением имущества компании, состояла в продаже тысячи железнодорожных вагонов компании «ИнвестАктив» по нерыночной цене.
В сентябре в Россию вернулся еще один участник списка — Михаил Кубасов. В 2019 году ему заочно предъявили обвинения в покушении на мошенничество в особо крупном размере. С 2019 года бизнесмен находился в федеральном, а с 2020-го — в международном розыске.