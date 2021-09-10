Тринадцатый участник «лондонского списка» вернулся в Россию

Михаил Кубасов из «лондонского списка» вернулся в Россию в четверг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«В Россию вернулся тринадцатый по счету участник "лондонского списка" Бориса Титова – управляющий партнер ОАО "Первая правильная арбитражная компания" Михаил Кубасов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дело Кубасова ведет главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области. «Заочное обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) было предъявлено ему в 2019 году», — уточнили в пресс-службе.

Из материалов дела следует, что Кубасов вместе с соучастниками обнаружил сведения о задолженности ООО «Свиг» перед ЗАО «Дон-Строй Инвест» на 68 миллионов рублей и решил использовать их для фальсификации задолженности на такую же сумму, но перед ООО «Нортэль».

С 2019 года бизнесмен находился в федеральном, а с 2020-го — в международном розыске.

В декабре 2017 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Титов рассказал, что собирается добиваться возвращения в Россию некоторых бизнесменов, покинувших страну из-за уголовного преследования. Многие из них сейчас живут в Великобритании, из-за чего инициатива получила неофициальное название «лондонский список». Титов назвал их «нормальными ребятами», которые находятся в розыске Интерпола. Позднее он передал свой список президенту России Владимиру Путину.