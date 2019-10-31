Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок

Предприниматель из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова Андрей Каковкин, первый вернувшийся в феврале 2018 года в Россию, был приговорен к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал бизнесмена виновным в мошенничестве. Вместе с подельником, как отмечается, олигарх 11 августа 2015 года похитил десять миллионов рублей, которые принадлежали одной из коммерческих компаний.

Каковкин был задержан сразу после въезда в Россию, но позднее его освободили под обязательство о явке. В августе 2018 года уголовное дело в отношении него было прекращено, но затем вновь возобновлено.

В декабре 2017 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Титов рассказал, что собирается добиваться возвращения в Россию некоторых бизнесменов, покинувших страну из-за уголовного преследования. Многие из них сейчас живут в Великобритании, из-за чего инициатива получила неофициальное название «лондонский список». Титов назвал их нормальными ребятами, которые находятся в розыске Интерпола. Позднее он передал свой список президенту России Владимиру Путину.

В «списке» Титова находятся более 40 человек, из них четверо вернулись в Россию. Уголовные дела в отношении двоих закрыты.

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Накануне, 30 октября, Генпрокуратура предложила внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые позволят покинувшим Россию фигурантам «экономических дел» вернуться в страну в обмен на участие в следствии. Ведомство предлагает гарантировать бизнесменам на время следствия более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, если они согласятся дать показания.

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