Стала известна реакция беглых олигархов на отказ в прощении

Предприниматели из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, которые покинули страну из-за уголовного преследования, прокомментировали информацию об отказе Генпрокуратуры пересматривать их дела, передает РБК.

Бизнесмен Владимир Зюзин пояснил, что газета «Коммерсантъ», получившая комментарий официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, «вольно трактует понятия». «Мне никаких бумаг ни через Титова, ни лично не приходило о невозможности пересмотра моего дела. Я хочу увидеть бумаги», — подчеркнул Зюзин. Он также добавил, что «кого попало» в список не включали. «Команда Титова поясняла мне, что я невиновен», — добавил предприниматель.

Адвокат Евгений Рыжов, также упомянутый в публикации о решении Генпрокуратуры, охарактеризовал комментарий представителя надзорного ведомства как «запоздалую манипулятивную реакцию». «Со стороны Генеральной прокуратуры это защитная реакция после нашего обращения к президенту, [в связи с тем] что, несмотря на его поручение, действий по нам не предпринимается», — подчеркнул он.

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Экс-декан факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН​ Виктор Ламаш, который обвиняется в крупном мошенничестве и обмане студентов, назвал появившуюся информацию «неприятным моментом». Он добавил, что ему, как и другим участникам списка, хотелось верить в справедливость и возможность доказать свою невиновность.

Ранее Александр Куренной рассказал «Коммерсанту», что прокуроры проанализировали 25 дел. В отношении некоторых из фигурантов был прекращен международный розыск, однако дела ряда предпринимателей ведомство пересматривать не намерено.

В декабре 2017 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что собирается добиваться возвращения в Россию некоторых бизнесменов, покинувших страну из-за уголовного преследования. Многие из них сейчас живут в Великобритании, из-за чего инициатива получила неофициальное название «лондонский список».

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