Кремль исключил общую схему возвращения беглых олигархов

Типовых решений по желающим вернуться в Россию бизнесменам быть не может, каждый случай будет рассматриваться отдельно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 29 мая.

«Вы знаете, что есть лица, в отношении которых имеются судебные решения. Это, скажем так, одна ситуация. Те, кто в бегах находится или осужден здесь, в Российской Федерации. И есть те, в отношении которых судебных решений не выносилось — это другая ситуация, Но, опять же, повторяю, каждый отдельный случай будет рассматриваться в соответствии с поручением президента нашими компетентными органами», — сказал он.

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4 февраля уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов сообщил, что передал президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, желающих вернуться на родину. По данным РБК, речь, в частности, идет о соратнике Алексея Навального и бывшем топ-менеджере «Альфа-Групп» Владимире Ашуркове и бывшем владельце «Евросети» Евгении Чичваркине.

О намерении обратиться к президенту по поводу покинувших страну бизнесменов Титов рассказал в начале декабря 2017 года. «Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России», — отмечал омбудсмен.

В разное время в Великобританию бежали: бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин, бывший президент НПО «Космос» Андрей Черняков, основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, бывший гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин и другие.

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