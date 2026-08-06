В России задумались о новом мегапроекте

Вице-премьер Хуснуллин заявил о необходимости железнодорожного выхода из РФ в Индию

Россия нуждается в железнодорожном выходе к Индийскому океану на случай рисков безопасности в Босфоре и Ормузском проливе, такой проект необходимо проработать. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, в качестве альтернативных маршрутов можно обсуждать любые варианты, например, через Туркмению, Иран, Афганистан и Пакистан.

В настоящее время таких транспортных коридоров не существует, их создание стало бы серьезным проектом. Чиновник подчеркнул, что строительная отрасль России в принципе способна осваивать по триллиону рублей в год. Однако, если финансирование появится хотя бы на пять лет вперед, возможно и увеличить объемы освоения средств.

Ранее Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что скоростную автодорогу М-12 «Восток» продлят до Тюмени к декабрю 2026 года.