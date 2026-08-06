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11:08, 6 августа 2026 (обновлено: 11:19, 6 августа 2026)Экономика

В России задумались о новом мегапроекте

Вице-премьер Хуснуллин заявил о необходимости железнодорожного выхода из РФ в Индию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия нуждается в железнодорожном выходе к Индийскому океану на случай рисков безопасности в Босфоре и Ормузском проливе, такой проект необходимо проработать. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, в качестве альтернативных маршрутов можно обсуждать любые варианты, например, через Туркмению, Иран, Афганистан и Пакистан.

В настоящее время таких транспортных коридоров не существует, их создание стало бы серьезным проектом. Чиновник подчеркнул, что строительная отрасль России в принципе способна осваивать по триллиону рублей в год. Однако, если финансирование появится хотя бы на пять лет вперед, возможно и увеличить объемы освоения средств.

Ранее Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что скоростную автодорогу М-12 «Восток» продлят до Тюмени к декабрю 2026 года.

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