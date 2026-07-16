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16:44, 16 июля 2026Экономика

Назван срок продления российской мегатрассы до Тюмени

Вице-премьер Хуснуллин: Трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени к декабрю 2026 года
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Скоростную автодорогу М-12 «Восток» продлят до Тюмени к декабрю 2026 года. Такой срок увеличения маршрута российской мегатрассы назвал вице-премьер Марат Хуснуллин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Зампред правительства рассказал главе государства об основных результатах работы строительной отрасли — в том числе и о ходе дорожного строительства. Хуснуллин отметил хорошие темпы — по его словам и ремонт, и создание новых дорог в стране идут по плану.

Президент поинтересовался, когда трассу М-12 продлят до Тюмени. «Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть», — ответил Хуснуллин. Вице-премьер добавил, что сейчас также ведется строительство автомобильных обходов Тюмени, Омска и Новосибирска.

16 июля 2025 года Путин запустил движение на участке скоростной автодороги М-12 «Восток» от города Дюртюли до поселка Ачит. Этот участок трассы проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области.

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