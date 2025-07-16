Путин запустил движение по части российской мегатрассы

Президент Путин запустил движение на новом участке трассы М-12 «Восток»

Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил движение на участке скоростной автодороги М-12 «Восток» от города Дюртюли до поселка Ачит. О вводе в эксплуатацию нового отрезка российской мегатрассы сообщает ТАСС.

Этот участок М-12 проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. За счет него должны повыситься безопасность движения и сократиться время в пути — это будет полезно для развития туризма в регионах и повысит инвестиционную привлекательность областей.

Новый участок представляет собой четырехполосное шоссе с шестью транспортными развязками — по две для каждого региона. Открытие этого отрезка — еще один этап выполнения поручения президента о продлении трассы от Москва — Казань до Екатеринбурга.

Ранее говорилось о планах открыть участок трассы М-12 Восток до Екатеринбурга в июне 2025 года. До этого по дороге можно было доехать от Москвы до Казани. В ближайшее время власти планируют продлить ее до Екатеринбурга, а затем — до Тюмени.