Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:08, 16 июля 2025Экономика

Путин запустил движение по части российской мегатрассы

Президент Путин запустил движение на новом участке трассы М-12 «Восток»
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил движение на участке скоростной автодороги М-12 «Восток» от города Дюртюли до поселка Ачит. О вводе в эксплуатацию нового отрезка российской мегатрассы сообщает ТАСС.

Этот участок М-12 проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. За счет него должны повыситься безопасность движения и сократиться время в пути — это будет полезно для развития туризма в регионах и повысит инвестиционную привлекательность областей.

Новый участок представляет собой четырехполосное шоссе с шестью транспортными развязками — по две для каждого региона. Открытие этого отрезка — еще один этап выполнения поручения президента о продлении трассы от МоскваКазань до Екатеринбурга.

Ранее говорилось о планах открыть участок трассы М-12 Восток до Екатеринбурга в июне 2025 года. До этого по дороге можно было доехать от Москвы до Казани. В ближайшее время власти планируют продлить ее до Екатеринбурга, а затем — до Тюмени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбивший оперативника ФСБ сын главы азербайджанской диаспоры в России объяснился

    Дагестанец увидел фото невесты до пластики и отменил свадьбу

    Пашинян объяснил свой словарный запас тюремным прошлым

    На Украине возбудили дело о коррупции против ушедшей в отставку вице-премьера

    Названы последствия ударов Израиля по Дамаску

    Стало известно о необычном способе флирта в соцсетях

    Москвичам назвали новый срок окончания дождей

    Два голубя обрушили дом

    Житель Селидово описал нацбатальоны ВСУ фразой «безбашенные полицаи»

    В Госдуме высказались о передаче Киеву новой партии «американских штучек-дрючек»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости