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15:41, 24 февраля 2025Экономика

Раскрыт срок запуска нового участка российской мегатрассы

Вице-премьер Хуснуллин: Участок трассы М-12 до Екатеринбурга откроют в июне
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Участок скоростной автодороги М-12 «Восток» до Екатеринбурга откроют к концу июня 2025 года. Срок запуска нового отрезка российской мегатрассы раскрыл вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Замглавы кабмина назвал темпы работ по продлению трассы неплохими.« Было отставание по ряду причин, включая погодные условия. В прошлом году были сильные дожди, местами размыло дорогу, не могли довозить песок, щебень», — рассказал Хуснуллин и заявил о планах подготовить участок дороги к открытию в конце июня.

Сейчас по трассе М-12 «Восток» можно доехать от Москвы до Казани. В ближайшее время власти планируют продлить ее до Екатеринбурга, а затем — до Тюмени. По словам Хуснуллина, это тоже могут успеть сделать в 2025 году.

После открытия трассы между Екатеринбургом и Тюменью будет проложен участок от Тюмени до Омска с обходом Тюмени и обходом Омска, добавил вице-премьер.

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