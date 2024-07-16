Стало известно время продления трассы М-12 до Тюмени

Вице-премьер Хуснуллин: трасса М-12 будет продлена до Тюмени в 2025 году

Трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера России Марата Хуснуллина.

После открытия трассы между Екатеринбургом и Тюменью будет проложен участок от Тюмени до Омска с обходом Тюмени и обходом Омска, добавил вице-премьер.

Ранее российский президент Владимир Путин принял участие в открытии нового участка Северного обхода Твери по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. Время в пути по трассе между двумя городами благодаря открытию участка сократится почти на час. По видеосвязи Путин также открыл движение по новой автодороге в обход Тольятти и мосту через Волгу в Самарской области.