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12:34, 16 июля 2024Экономика

Стало известно время продления трассы М-12 до Тюмени

Вице-премьер Хуснуллин: трасса М-12 будет продлена до Тюмени в 2025 году

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера России Марата Хуснуллина.

После открытия трассы между Екатеринбургом и Тюменью будет проложен участок от Тюмени до Омска с обходом Тюмени и обходом Омска, добавил вице-премьер.

Ранее российский президент Владимир Путин принял участие в открытии нового участка Северного обхода Твери по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. Время в пути по трассе между двумя городами благодаря открытию участка сократится почти на час. По видеосвязи Путин также открыл движение по новой автодороге в обход Тольятти и мосту через Волгу в Самарской области.

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      Мария Черкасова
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