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12:04, 16 июля 2024Экономика

Путин назвал преимущества нового участка трассы между Москвой и Санкт-Петербургом

Путин: время в пути между Москвой и Петербургом по М-11 сократится почти на час

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Время в пути по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти на час благодаря открытию нового участка Северного обхода Твери. Об этом во время церемонии открытия участка заявил российский президент Владимир Путин, сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

«У меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но [строители говорят], на час где-то, на 50 минут», — сказал Путин. Он также добавил, что открытие 60-километрового участка состоялось с опережением срока почти на год.

Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани — трассы протяженностью 1520 километров.

Президент России Владимир Путин приехал на открытие последнего участка трассы М-11 в обход Твери за рулем Lada Aura. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин сам проедет по последнему участку трассы за рулем автомобиля.

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      Мария Черкасова
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