В Кремле заявили о желании Путина проехать за рулем по трассе М-11

Песков заявил, что Путин проедет за рулем по новому участку трассы М-11

Президент России Владимир Путин пожелал проехать за рулем по новому, последнему участку трассы М-11. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что глава государства во вторник, 16 июля, также намерен открыть ряд дорожных объектов.

Путин сам проедет за рулем по участку северного обхода Твери, подчеркнул Песков. По его мнению, синергетический эффект открытия трассы М-11 огромен.

Накануне российский президент по видеосвязи принял участие в запуске новых промышленных объектов в Донецкой народной республике (ДНР).

Тогда Путин дал старт вводу в эксплуатацию доменной печи № 5 на Енакиевском металлургическом заводе. Отмечалось, что на этом объекте будут выплавлять больше миллиона тонн стали в год.