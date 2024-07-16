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11:30, 16 июля 2024Россия

Путина за рулем Lada на открытии участка трассы М-11 сняли на видео

Президент Путин приехал на открытие участка трассы М-11 за рулем Lada Aura

Президент России Владимир Путин приехал на открытие последнего участка трассы М-11 в обход Твери за рулем Lada Aura. Прибытие главы государства сняли на видео, которое опубликовал официальный канал Кремля в Telegram.

На кадрах видно, как Путин приезжает к месту проведения церемонии и выходит с водительского места автомобиля.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин сам проедет по последнему участку трассы М-11 за рулем автомобиля.

Трасса М-11 «Нева» соединила Москву и Санкт-Петербург. Ее общая протяженность составляет 669 километров. Строительство автомагистрали началось в 2012 году, а в ноябре 2019 года глава государства запустил по ней движение.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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