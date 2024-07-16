Путин дал старт движению по новой дороге в обход Тольятти

Путин открыл движение по новой автодороге в обход Тольятти и мосту через Волгу

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по новой автодороге в обход Тольятти и мосту через Волгу в Самарской области, сообщает ТАСС.

По словам Путина, мост через Волгу протяженностью более 3,7 километра вошел в десятку самых протяженных инженерных сооружений России. Участок является частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Трасса призвана сделать автомобильное движение в регионе более комфортным и безопасным, облегчить движение по дороге на плотине Жигулевской ГЭС, а также раскрыть экспортный, логистический, промышленный и туристический потенциал Поволжья.

Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу началось в конце 2019 года. В настоящее время это скоростная четырехполосная автодорога длиной 99,7 километра, которая проходит в Самарской области с выходом на федеральную трассу М-5 «Урал».

Ранее российский президент Владимир Путин принял участие в открытии нового участка Северного обхода Твери по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. По словам президента, время в пути по трассе между двумя городами благодаря открытию участка сократится почти на час.