Семин оценил возможный переход Батракова в «Галатасарай»

Семин назвал возможный переход Батракова в «Галатасарай» агентскими играми

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил возможный переход полузащитника команды Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист отказался говорить о том, насколько вероятен такой переход. «На мой взгляд, когда и если это произойдет, тогда можно говорить. Сейчас это агентские игры, вот и все», — заявил Семин.

Ранее журналист Фатих Аслан сообщил, что Батраков согласовал контракт с «Галатасараем». По его словам, клубы также достигли договоренности о трансфере.

5 августа Ирина Подшибякина, жена Батракова, рассказала о его мечте. По ее словам, футболист мечтает попробовать силы в другом чемпионате.