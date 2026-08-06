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11:19, 6 августа 2026 (обновлено: 11:33, 6 августа 2026)Спорт

Семин оценил возможный переход Батракова в «Галатасарай»

Семин назвал возможный переход Батракова в «Галатасарай» агентскими играми
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Алексей Батраков

Алексей Батраков. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил возможный переход полузащитника команды Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист отказался говорить о том, насколько вероятен такой переход. «На мой взгляд, когда и если это произойдет, тогда можно говорить. Сейчас это агентские игры, вот и все», — заявил Семин.

Ранее журналист Фатих Аслан сообщил, что Батраков согласовал контракт с «Галатасараем». По его словам, клубы также достигли договоренности о трансфере.

5 августа Ирина Подшибякина, жена Батракова, рассказала о его мечте. По ее словам, футболист мечтает попробовать силы в другом чемпионате.

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