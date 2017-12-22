Путин предложил россиянам вернуть деньги из офшоров

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о предложении президента страны Владимира Путина продлить амнистию капиталов, проведенную в 2015-2016 годах. По его словам, это произошло в ходе встречи главы государства с представителями бизнеса 21 декабря в Кремле, сообщает Rambler News Service.

Силуанов отметил, что предложения касаются в первую очередь тех представителей среднего бизнеса, которые не воспользовались правом амнистии. «Почему? Потому что они боялись, что данные об их счетах, данные об их бизнесе, который велся не всегда законно, будут доступны для правоохранительных органов, для средств массовой информации. Этого не произошло», — сказал он.

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Глава Минфина сказал, что сейчас бизнесу не надо бояться заявлять о своих счетах на Западе. «Возвращать вполне легально деньги можно в Россию и работать с этими деньгами на вполне законных основаниях», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что на встрече с представителями бизнеса Путин поддержал идею выпуска валютных облигаций для опасающихся расширения санкций США и желающих вернуть деньги в Россию предпринимателей.

Амнистией, которая проводилась с июля 2015 по июль 2016 года, воспользовалось лишь несколько сотен резидентов России. Точные данные об объеме возвращенных из офшоров денег не приводились.

Налоговая амнистия представляет собой возвращение капитала из офшоров в страну, где работает бизнес резидента, при условии уплаты с выведенных сумм налогов по льготной ставке. В случае России речь часто идет о предпринимателях, которые вывели деньги с нарушением закона.

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