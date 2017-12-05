Олигархи захотели вернуть деньги в Россию

Богатые россияне, столкнувшиеся с возможностью новых санкций со стороны США в 2018 году, предложили идею введения специальных бондов, с помощью которых можно будет создать благоприятные условия для возвращения средств в Россию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Такие валютные облигации будут иметь более высокую доходность по сравнению с банковскими ставками. И в отличие от счетов в кредитных учреждениях держатели таких ценных бумаг сохранят анонимность.

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«Поступает информация, что многие хотят вернуть свои сбережения в иностранной валюте обратно в Россию. Их идея заключается в том, что вы можете открыть что-то вроде счета, который позволит приобретать специальные бонды, выпущенные Минфином», — заявил агентству высокопоставленный представитель одной из государственных компаний.

В ведомстве отказались прокомментировать Reuters данную информацию. Кроме того, не было свидетельств, что российские власти действительно рассматривают возможность предпринять соответствующий шаг, пишет агентство. Два источника, близкие к министерству, заявили, что в нем не поддерживают предложенную идею.

В то же время собеседник в одном из государственных банков считает, что введение подобных ценных бумаг простимулировало бы уже начавшийся процесс возвращения капитала. По его словам, состоятельные граждане перечисляют небольшие суммы денег в валюте на счета российских банков. Однако он пояснил, что процентные ставки по вкладам в иностранной валюте низкие, в то время как инвестиции в инструменты Минфина могли бы дать хорошую прибыль.

Глава Минфина Антон Силуанов в конце октября назвал ограничения в отношении Москвы стимулом для российских налогоплательщиков переводить свои активы из-за рубежа на родину.

В октябре Госдепартамент опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить санкциями в отношении контрагентов. По информации РИА Новости, ограничения могут быть введены в конце января 2018-го.

В 2012 году президент России Владимир Путин призвал разработать систему мер по деофшоризации экономики страны. Осенью 2014-го был принят закон, согласно которому предусматривалось создание механизма налогообложения прибыли офшорных компаний, вводились такие понятия, как «контролируемая иностранная компания» и «контролирующее лицо». Документ обязал последних уведомлять налоговые органы об участии в контролируемых иностранных компаниях, а также о наличии таких организаций.