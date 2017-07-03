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Миллиарды в заложниках

Что угрожает российским золотовалютным резервам, хранящимся в США

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Фото: Kris Tripplaar / Sipa USA / East News

ФРС США делится информацией о зарубежных резервах с правительством, а Банк России в 2014 году в преддверии крымского референдума экстренно вывел средства со счетов в Нью-Йорке. Таковы итоги расследования агентства Reuters, которое проливает свет на то, как двигаются и распределяются сотни миллиардов резервных долларов. Полученная информация заставляет задуматься о безопасности золотовалютных резервов России, которые хранятся в США. «Лента.ру» попыталась ответить на этот вопрос.

Совершенно несекретно

«Надо держаться подальше от людей, которые знают, где твои деньги», — такого принципа придерживаются те, кто хочет сохранить свои накопления. Но современная мировая финансовая система такой возможности не дает. Это значит, что деньги, размещенные даже в самом казалось бы надежном месте, все равно могут оказаться под угрозой.

Reuters узнало, что специальная аналитическая группа регулярно собирает информацию о движении на счетах Федеральной резервной системы (ФРС) США средств, принадлежащих центральным банкам других государств.

В материале агентства названы страны, которые привлекли особенно пристальное внимание официального Вашингтона. Россия в этом списке оказалась в одной компании с Китаем, Ираком, Турцией, Йеменом и Ливией. Таким образом, власти США получают дополнительные сведения о состоянии экономики перечисленных государств, их финансовых планах и действии наложенных санкций.

Сейчас на счетах Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка хранятся активы в объеме 3,3 триллиона долларов, принадлежащие примерно 250 центральным банкам и правительствам. Это около половины официальных мировых долларовых резервов.

На презентации в 2015 году чиновники ФРС называли хранение данных средств «безопасным и гарантирующим конфиденциальность». Но все не так просто.

«Речь идет об американских ценных бумагах, которые находятся в финансово-кредитных учреждениях, которые, в свою очередь, находятся под американской юрисдикцией. В таких условиях понятно, что полный контроль за движением ценных бумаг так или иначе находится у правительства США», — поясняет советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие» Сергей Хестанов.

Бумажные резервы

С конфиденциальностью уже все понятно. Что же происходит с безопасностью? Наиболее действенным инструментом в мировой политике, как показывает исторический опыт, остаются санкции. США этим инструментом охотно пользуются. Когда принимались экономические ограничения против России, банковский сектор также не был забыт. Под ограничения попали такие финансовые организации, как, например, банк «Россия», Газпромбанк и ВЭБ — эти учреждения не могут получать кредиты и размещать свои ценные бумаги на рынке США. Существовала угроза введения ограничительных мер для всего российского банковского сектора, но пока она остается гипотетической.

Новейшая история знает и более сложные случаи. В 1979 году США в ответ на захват американского посольства в Тегеране заморозили все иранские авуары и золотые запасы в своих банках. Вокруг этих денег до сих пор идут споры. А в 2000 году конгресс принял решение потратить 120 миллионов замороженных денег правительства Кубы на выплаты «жертвам кубинского терроризма».

Но пока никакой паники не видно. Более того, 6 июня Минфин США сообщил, что Россия за год увеличила инвестиции в американские казначейские облигации на 22,4 миллиарда долларов — до 104,9 миллиарда.

Туда и обратно

Аналитики поясняют, что размещение средств ЦБ в ликвидных иностранных инструментах необходимо для обслуживания валютных запросов отечественной экономики. Могут ли эти страны в один момент просто-напросто ограничить доступ Банка России к этим средствам?

«Такой риск есть, но любой государственный финансовый институт сто тысяч раз подумает, надо ли, и, скорее всего, не станет этого делать, — уверен начальник аналитического отдела финансовой группы БКС Максим Шеин. — Это огромные репутационные риски. Представим себе, что какая-то страна блокирует у себя деньги России. Это станет тут же известно другим странам, которые держат там же свои средства. Это значит, что из этой страны хлынет поток денег».

По мнению Сергея Хестанова, подобная блокировка даст очень малый положительный экономический эффект и огромный отрицательный политический эффект, а также снизит доверие к государственным бумагам. «Это опасность из той серии, что метеориты иногда падают, но большинство людей предпочитает ходить по улицам без касок», — комментирует эксперт. Если вспомнить новейшую историю, даже в самые жаркие годы холодной войны, когда мир действительно стоял чуть ли не на пороге реального военного столкновения, никакой блокировки советских активов ни в США, ни в Европе не происходило. Эксперт уверен, что в обозримом будущем такого рода риски очень низки.

Значит ли это, что все в порядке и ЦБ можно не напрягаться? К сожалению, нет. Несмотря на то что регуляторы постоянно публикуют отчетность о своих средствах, их объемах, структуре и местонахождении, многое зависит от сроков появления этих данных и информации об обороте средств. Судя по этим сведениям, Центробанк был серьезно озабочен безопасностью российских резервов.

Так, пишет Reuters, Россия свои деньги быстро вывела, но потом вернула обратно. В период с 5 по 12 марта 2014 года объем гособлигаций США, которые находятся на попечении ФРС, сократился на 104,6 миллиарда долларов — рекордное снижение за всю историю ведения статистики. Как сообщили два бывших сотрудника Федрезерва, в тот момент ЦБ РФ вывел свои средства из ФРБ Нью-Йорка. Напомним, что 16 марта был проведен референдум о статусе Крыма. На основании этого референдума Крым вошел в состав РФ. А через две недели российские деньги вернулись обратно в США.

«То есть в отчете за квартал никаких изменений не будет, — комментирует события Максим Шеин. — Как было, так и есть. В официальной статистике вы ничего не увидите. Вопрос, выводила ли Россия свои деньги со счетов ФРС из опасений, что они будут заморожены, или для того, чтобы укрепить свою позицию на закрытых переговорах». Такие активы — прекрасный инструмент для политических манипуляций, считает эксперт: «Я могу на вас повлиять, поскольку держу в руках ваши деньги».

Ася Местечкина

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