Международные резервы России за май выросли до 406 миллиардов долларов

Золотовалютные резервы России за месяц (с 1 мая по 1 июня) выросли на 4,72 миллиарда долларов и достигли объема в 405,72 миллиарда долларов. Соответствующая информация размещена в среду, 7 июня, на сайте Центробанка.
5 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор собирается увеличить международные резервы России до 500 миллиардов долларов при благоприятной экономической конъюнктуре.
В конце апреля они выросли до максимального уровня с декабря 2014 года — 400 миллиардов долларов. Как сообщал ЦБ, к 26 мая нынешнего года их объем достиг 406,1 миллиарда долларов.
По данным Thomson Reuters, российский ЦБ пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В 2016 году приобретена 201 тонна драгметалла.
В 2016 году золотовалютные резервы России выросли на 9,4 миллиарда долларов, до 368,4 миллиарда долларов.
Международные (или золотовалютные) резервы — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.