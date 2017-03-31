Reuters сообщил о лидерстве России по приросту золотого запаса

Банк России пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Reuters.

В прошлом году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла. «При этом в октябре и ноябре покупки производились максимальными темпами — в среднем по 36 тонн в месяц в то время, как цены на золото упали», — отмечается в материалах агентства.

В 2017 году Россия закупит примерно 200 тонн золота. На этот процесс практически не повлияют колебания цен на драгоценный металл или нефть, а также изменения валютного курса, полагают авторы исследования. При этом в будущем году мировые ЦБ приобретут примерно 250 тонн металла.

В случае снятия антироссийских санкций Банк России может пересмотреть стратегию в плане покупки золота, отмечается в докладе.

23 марта регулятор сообщил, что международные резервы России выросли до максимального уровня с начала ноября 2016 года — 395,7 миллиарда долларов.

По данным Банка России, объем монетарного золота в международных резервах вырос за 2016 год на 24 процента и составил 60,194 миллиарда долларов. При этом экспорт золота из страны в 2016 году снизился на 43 процента, до 22,4 тонны.