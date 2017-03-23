Золотовалютные резервы России выросли до максимума с ноября 2016 года

Международные резервы России выросли до максимального уровня с начала ноября 2016 года — 395,7 миллиарда долларов. Об этом сообщается в материалах ЦБ.

«Объем международных резервов за неделю с 10 по 17 марта увеличился на 4,3 миллиарда долларов, или на 1,1 процента, на фоне суммарного положительного воздействия переоценки, возврата Банку России средств в иностранной валюте банками-резидентами, увеличения остатков на счетах резидентов и монетизации золота», — отмечается в сообщении регулятора.

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В феврале Центробанк купил 0,3 миллиона тройских унций золота, что эквивалентно девяти тоннам драгоценного металла.

Международные (или золотовалютные) резервы России — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.

Резервы использовались регулятором для поддержания курса рубля путем валютных интервенций. В ноябре 2014 года регулятор отпустил рубль в свободное плавание и перестал тратить резервы.

За 2016 год резервы России выросли на 9,4 миллиарда долларов до 368,4 миллиарда долларов. ЦБ планирует увеличить объем международных резервов России до 500 миллиардов долларов к 2018-2020 годам.