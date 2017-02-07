Резервы России за месяц выросли на 13 миллиардов долларов

Объем международных резервов России в январе вырос на 12,9 миллиарда, долларов до 390,6 миллиарда. Об этом сообщается в материалах ЦБ.

При этом на 10 миллиардов долларов увеличился объем валютных резервов и почти на 3 миллиарда долларов — монетарного золота.

За весь прошлый год резервы России выросли на 9,4 миллиарда долларов. При этом в декабре они сократились почти на 8 миллиардов.

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Международные (или золотовалютные) резервы — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума в России они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.

Резервы использовались регулятором для поддержания курса рубля путем валютных интервенций. В ноябре 2014 года регулятор отпустил рубль в свободное плавание и перестал тратить резервы.

ЦБ планирует увеличить объем международных резервов России до 500 миллиардов долларов к 2018-2020 годам.

