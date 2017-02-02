Международные резервы России выросли на 6,6 миллиарда долларов

Объем международных резервов России за неделю с 20 по 27 января вырос на 6,6 миллиарда долларов, или 1,7 процента, до 392,5 миллиарда долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России. С начала года резервы увеличились примерно на 16 миллиардов долларов.

Увеличение резервов произошло вследствие однонаправленного воздействия положительной переоценки, поступлений средств в иностранной валюте от банков-резидентов и монетизации золота, отмечается в сообщении. В частности, позитивное влияние на объем резервов оказало некоторое укрепление евро к доллару в указанный период.

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Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства страны. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния являются их частью.

Центробанк планирует увеличить объем международных резервов России до 500 миллиардов долларов к 2018-2020 годам.

Резервы использовались регулятором для поддержания курса рубля. Их расходовали на валютные интервенции: ЦБ продавал доллары на рынке, чтобы российская валюта оставалась стабильной. В ноябре 2014 года регулятор отпустил рубль в свободное плавание и перестал тратить резервы.