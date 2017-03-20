ЦБ купил девять тонн золота

В феврале Центробанк купил 0,3 миллиона тройских унций золота, что эквивалентно девяти тоннам драгоценного металла. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора в понедельник, 20 марта.

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По информации на 1 марта, ЦБ владеет 53,2 миллиона тройских унций золота (1654 тонны). Месяцем ранее показатель был равен 52,9 миллиона тройских унций (1645 тонн). Золото входит в международные резервы России.

Таким образом, Банк России за месяц нарастил объем золотого запаса на 0,6 процента. Его стоимость оценивается в 66,9 миллиарда долларов (около 17 процентов от общего размера резервов государства, который составляет 397,3 миллиарда долларов).

20 марта в 17:00 мск, тройская унция золота стоила 1231,6 доллара. В начале месяца цена золота упала ниже стоимости биткоина, который торговался тогда около отметки 1238 долларов.