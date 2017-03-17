Минфин разрешит россиянам покупать и продавать золото без уплаты налогов

До конца 2017 года Минфин рассчитывает внести изменения в законодательство, которые разрешат россиянам открывать банковские счета в драгоценных металлах, а также покупать и продавать золото без уплаты налога. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, сообщает ТАСС.

Минфин предлагает принять поправки в Гражданский кодекс, «которые позволят банкам открывать не счет, привязанный к стоимости металла, а счет непосредственно в металле, как это существует сейчас в классических банковских учреждениях за границей, когда человек имеет некий кусочек золота, который лежит на его имя в подвале банка». На эти счета не будет распространяться защита Агентства по страхованию вкладов, заявил Моисеев.

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Вторым предложением ведомства является отмена НДС на покупку инвестиционного золота 999,9 пробы, которое не используется в ювелирном деле. «Если оно поступает к ювелирам, ювелиры его разбавляют до более низких проб, тогда его используют в ювелирных изделиях, тогда возникает НДС», — уточнил замминистра.

Законопроект планируется опубликовать до конца этого года с необходимыми поправками и дополнениями. Для россиян торговля золотом облагается налогом в 18 процентов.

В настоящее время российские банки предлагают клиентам открывать обезличенные металлические счета. Они учитывают динамику стоимости металла, привязанного к счету, и оформляются в золоте, серебре, платине и палладии. При этом клиент не становится владельцем реального драгоценного металла.