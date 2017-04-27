Золотовалютные резервы России выросли до 400 миллиардов долларов

Золотовалютные резервы России выросли до максимального уровня с декабря 2014 года — 400 миллиардов долларов. Об этом сообщается в материалах ЦБ.

«Международные резервы за неделю с 14 по 21 апреля выросли на 1,6 миллиарда долларов, или на 0,4 процента, преимущественно в результате положительной переоценки», — указал регулятор.

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Ранее, 31 марта, Thomson Reuters сообщил, что Банк России пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В прошлом году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла.

В 2016 году золотовалютные резервы России выросли на 9,4 миллиарда долларов до 368,4 миллиарда долларов. ЦБ планирует увеличить объем международных резервов России до 500 миллиардов долларов к 2018-2020 годам.

Международные (или золотовалютные) резервы России — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. Резервы использовались регулятором для поддержания курса рубля путем валютных интервенций. В ноябре 2014 года регулятор отпустил рубль в свободное плавание и перестал тратить резервы.