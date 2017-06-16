Инвестиции России в гособлигации США превысили 100 миллиардов долларов

Россия увеличила инвестиции в американские казначейские облигации в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 22,4 миллиарда долларов, до 104,9 миллиарда долларов. Об этом сообщается в докладе Минфина США.

В апреле Россия поднялась с 15-го на 14-е место по вложениям в ценные бумаги правительства США.

В марте вложения России в американские гособлигации составили 99,8 миллиарда долларов, в феврале — 86,3 миллиарда долларов, в январе — 86,2 миллиарда долларов, в декабре прошлого года — 86,1 миллиарда долларов. При этом в октябре 2017 года инвестиции упали до 74,6 миллиарда долларов.

Первое место среди держателей американских ценных бумаг занимает Япония (1,106 триллиона долларов), на втором — Китай (1,092 триллиона долларов).

В целом иностранные государства владели в апреле ценными бумагами США на 6,073 триллиона долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 165,2 миллиарда долларов.

15 июня глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что решение Федеральной резервной системы США о повышении ставки снизит приток капитала на российский рынок. Это приведет к постепенному ослаблению рубля, полагает он.

В марте 2017 года российские инвестиции американские гособлигации выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 15 процентов, до 99,8 миллиарда долларов.