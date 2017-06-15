Орешкин предрек постепенное ослабление рубля

Решение Федеральной резервной системы США о повышении ставки снизит приток капитала на российский рынок. Это приведет к постепенному ослаблению рубля, считает глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, передает РИА Новости.

По его словам, повышение ставки — это абсолютно ожидаемое событие, в апреле в Минэкономразвития прогнозировали снижение цены на нефть во втором полугодии и ужесточение денежно-кредитной политики США. «Мы видим повышение процентных ставок и объявление о начале сокращения балансов Федеральной резервной системы», — сказал Орешкин.

«Все это будет способствовать менее сильному притоку на российский рынок иностранного капитала и будет приводить к тому, что валютный курс будет постепенно выходить на те оценки, которые мы давали (в апреле — прим. «Ленты.ру»)», — добавил он.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития курс рубля ослабнет до 68 рублей за доллар к концу года. При этом в конце мая Орешкин заявил, что Минэкономразвития в июне может уточнить прогноз до 62-63 рублей за доллар, если ОПЕК и независимые производители страны договорятся о продлении соглашения о снижении добычи. Соглашение было пролонгировано до конца марта 2018 года.