Набиуллина назвала вредными попытки искусственного ослабления рубля

Попытки искусственно ослабить рубль в долгосрочной перспективе вредны. Об этом в четверг, 1 июня, в рамках ПМЭФ-2017 заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Попытки искусственно ослабить рубль с долгосрочной точки зрения вредны, потому что в основном задействуют мотивацию ценовой конкурентоспособности», — сказала глава регулятора.

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25 апреля президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не собираются отказываться от плавающего курса рубля. «Это один из ключевых вопросов (стабильность курса рубля — прим. «Ленты.ру»). Важен даже не курс, хотя мы понимаем, что это чувствительная сфера, важна стабильность национальной валюты в условиях плавающего курса, а от него мы отказываться не собираемся. Я хочу, чтобы это было понятно», — подчеркнул глава государства.

Ранее, 21 апреля, глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что базовый прогноз его ведомства предусматривает падение цен на нефть до 40 долларов за баррель и рост курса американской валюты до 68 рублей.

