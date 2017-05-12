Кабмин попробует вербально подготовить бизнес к 16-процентному ослаблению рубля

Российские власти не собираются использовать какие-либо специальные меры по сдерживанию курса рубля. Вместо этого они будут применять вербальные интервенции, чтобы предупредить рынок и бизнес о рисках ослабления национальной валюты. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трех высокопоставленных российских чиновников, передает РИА Новости.

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В кабмине считают, что снижение курса рубля — это вопрос времени, отметил собеседник агентства. «Такая позиция связана с пессимистическими прогнозами министерства экономического развития по нефти. Ведомство ожидает падения курса российской валюты к доллару примерно на 16 процентов к концу 2017 года на фоне снижения цены нефти Urals до 40 долларов за баррель», — сообщил источник.

Ранее 12 мая глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в летние месяцы рубль может ослабнуть из-за роста российского импорта. Он также сказал, что средний курс доллара в 2017 году составит 62-63 рубля при сохранении текущих нефтяных котировок.

25 апреля президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не собираются отказываться от плавающего курса рубля. «Это один из ключевых вопросов (стабильность курса рубля — прим. «Ленты.ру»). Важен даже не курс, хотя мы понимаем, что это чувствительная сфера, важна стабильность национальной валюты в условиях плавающего курса, а от него мы отказываться не собираемся. Я хочу, чтобы это было понятно», — подчеркнул глава государства.

Плавающий курс рубля был введен в России в конце 2014 года, когда ЦБ отказался от валютного коридора. До этого регулятор тратил золотовалютные резервы на поддержание искусственного курса.

