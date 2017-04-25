Путин отверг возможность отказа от свободного курса рубля

Российские власти не собираются отказываться от плавающего курса рубля. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Это один из ключевых вопросов (стабильность курса рубля — прим. «Ленты.ру»). Важен даже не курс, хотя мы понимаем, что это чувствительная сфера, важна стабильность национальной валюты в условиях плавающего курса, а от него мы отказываться не собираемся. Я хочу, чтобы это было понятно», — приводит агентство слова Путина.

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При этом, как сообщает РИА Новости, глава государства заявил, что власти ищут варианты рыночных мер влияния на курс рубля.

Ранее, 4 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что россиянам необходимо научиться жить в условиях свободного курса рубля.

В конце марта она также сообщила, что ЦБ не будет отказываться от плавающего курса рубля, так как он позволяет экономике быстрее адаптироваться к внешним шокам.

Плавающий курс рубля был введен в России в конце 2014 года, когда ЦБ отказался от валютного коридора. До этого регулятор тратил золотовалютные резервы на поддержание искусственного курса.