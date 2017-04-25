Финансы
 

Путин отверг возможность отказа от свободного курса рубля

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин

Российские власти не собираются отказываться от плавающего курса рубля. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Это один из ключевых вопросов (стабильность курса рубля — прим. «Ленты.ру»). Важен даже не курс, хотя мы понимаем, что это чувствительная сфера, важна стабильность национальной валюты в условиях плавающего курса, а от него мы отказываться не собираемся. Я хочу, чтобы это было понятно», — приводит агентство слова Путина.

При этом, как сообщает РИА Новости, глава государства заявил, что власти ищут варианты рыночных мер влияния на курс рубля.

Ранее, 4 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что россиянам необходимо научиться жить в условиях свободного курса рубля.

В конце марта она также сообщила, что ЦБ не будет отказываться от плавающего курса рубля, так как он позволяет экономике быстрее адаптироваться к внешним шокам.

Плавающий курс рубля был введен в России в конце 2014 года, когда ЦБ отказался от валютного коридора. До этого регулятор тратил золотовалютные резервы на поддержание искусственного курса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Набиуллина посоветовала россиянам привыкать к плавающему рублю
Набиуллина отвергла возможность отказа от плавающего курса рубля
Последние новости
Путин заявил о готовности возобновить ВТС с Украиной
СМИ сообщили о намерении Ибрагимовича продолжить карьеру за океаном
На Украине прошел очередной этап испытаний ракетного комплекса «Ольха»
Путин отверг возможность отказа от свободного курса рубля
Неисправный датчик на Ту-214 задержал Мединского и Неверова в Омске
Пес не сразу узнал похудевшего на 20 килограммов хозяина
Таец повесил дочь в прямом эфире и совершил самоубийство
Другие материалы рубрики
Финансы
 — 
00:01 Сегодня

Лопнувший галлон

Почему бензин в России стал дороже, чем в США, и продолжит ли цена расти дальше
16:02 Сегодня

Курс евро впервые с марта превысил отметку в 61 рубль

16:44 Сегодня

Минфин назвал щедрыми условия первого выпуска «народных облигаций»

13:30 Сегодня

Россия и Катар задумались о реализации проектов на 12 миллиардов долларов

Финансы
 — 
00:02 3 апреля 2017

«Дети рождаются не из-за денег»

Как материнский капитал приводит к обнищанию россиян
15:45 Сегодня

Потребительская уверенность россиян вернулась к уровню 2015 года

12:10 Сегодня

НСПК и MasterCard начали переговоры о приеме карт «Мир» за рубежом

11:37 19 апреля 2017

НСПК начала продвижение карт «Мир» в Таиланд

Финансы
 — 
00:01 20 марта 2017

«У нас и зарплаты низкие, и работаем мы плохо»

Кто тормозит экономическое развитие России
12:49 Сегодня

Sberbank CIB предрек новое снижение ключевой ставки ЦБ

11:35 Сегодня

Катар согласился на импорт баранины и козлятины из России

19:30 18 апреля 2017

Глава МВФ похвалила Россию за антикризисные меры

Россия
«Самое страшное в их жизни уже случилось»
Психолог МЧС о том, как люди переживают горе и как поддержать их в трудный час
В РПЦ предупредили о «страшной смерти» противников строительства храмов
Шеф-повар японского ресторана выстрелил в недовольного антисанитарией посетителя
Неисправный датчик на Ту-214 задержал Мединского и Неверова в Омске
Патрушев пообещал переименовать петрозаводский аэропорт Бесовец
Владимир Путин«Смотреть, чтобы нас никто не съел»
Путин сравнил свою работу с охотой на морских чертей
Экспедиция из Москвы в Москву
Как городские антропологи изучали столицу при разработке программы «Моя улица»
Все материалы
Мир
«В отношениях с Китаем и Россией Трамп готов рискнуть»
Политолог из КНР о ситуации внутри страны и взаимодействии с соседями
Эрдоган, Аллах и Россия
Стоит ли бояться исламизации Турции
Первый тур отыграли
В финале президентской гонки во Франции — Ле Пен и Макрон
Немецкие полицейские нашли спрятавшихся в грузовиках мигрантов
Нетаньяху отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за его контактов с оппозицией
French Foreign Legionnaires carry the coffin of French politician Yves Guena during an official funeral ceremony at the Hotel des Invalides in Paris, France, March 8, 2016 REUTERS/Charles Platiau TPX IMAGES OF THE DAYУтрата масштаба
Франция рискует стать малой европейской страной
Столица мира
Повседневная жизнь послевоенного Нью-Йорка
Все материалы
Бывший СССР
Они сражались за Удию
«Зеленые человечки» в Литве провозгласили «Шальчининкскую народную республику»
Ветеран АТО обрадовался «притихшей вате» в Одессе
В Алма-Ате мужчина избил девушку-полицейского с криком «На колени во имя Иисуса»
Лавров вновь назвал Луганскую народную республику Лаосской
Американские инструкторы прибыли в Донбасс для проверки украинских войск
Украинский постный борщ подорожал
Главным люстратором Украины стала 28-летняя сотрудница Минюста
Все материалы
Финансы
Лопнувший галлон
Почему бензин в России стал дороже, чем в США, и продолжит ли цена расти дальше
Курс евро впервые с марта превысил отметку в 61 рубль
Минфин назвал щедрыми условия первого выпуска «народных облигаций»
Россия и Катар задумались о реализации проектов на 12 миллиардов долларов
Потребительская уверенность россиян вернулась к уровню 2015 года
НСПК и MasterCard начали переговоры о приеме карт «Мир» за рубежом
Sberbank CIB предрек новое снижение ключевой ставки ЦБ
Все материалы
Бизнес
Новобранцы золотого списка
Список богатейших россиян по версии Forbes пополнился 13 новичками
В Москве открылась крупнейшая выставка информационных технологий
PepsiCo пообещала оперативно очистить улицы Лебедяни от разлившегося сока
В Евросоюзе утвердили отмену роуминга с 15 июня
Краудсорсинг помог властям определить приоритеты благоустройства моногородов
Рустам Танкаев: Дивиденды государству — рекордный вклад «Роснефти»
За 2016 год компания выплатит акционерам 35 процентов чистой прибыли по МСФО
WP узнала о планах Трампа снизить налог на прибыль предприятий до 15 процентов
Все материалы
Силовые структуры
GBU-43/BКузькины папа и мама
Как Россия и США соревнуются в создании больших бомб
Авторитет лазерный
Как профессор зарабатывал на контрафактной медицинской технике нового поколения
Президентский калибр
Из какого оружия стреляли в первых лиц государств
Путину доложили о планах замещения украинских двигателей для вертолетов
В Рыбинске ввели в строй стенды для новых газотурбинных двигателей
СМИ сообщили об отказе Минобороны от топливозаправщиков на базе Ил-96
В Эстонию прибыла пара истребителей-«невидимок» F-35А
Все материалы
Наука и техника
Северная полярная область Меркурия характеризуется резкими перепадами температур (50-400 кельвинов) и наличием в кратерах водяного льдаОсталось недолго
Как умирает ближайшая к Солнцу планета
Никола Лемери выступает с публичной лекцией по химииДостали
Зачем простой аптекарь объявил войну могущественным алхимикам
Стань травкой
Как жуткие подземные существа превращаются в растения
Сооснователь Google представил «летающий автомобиль»
Развеян главный слух об iPhone 8
Найден новый способ вывести из строя iPhone
Обнаружен самый древний многоклеточный организм
Все материалы
Спорт
Серена УильямсМолочный шоколад
Пьяная Шарапова, цвет ребенка Серены Уильямс — о чем говорит Илие Настасе?
Мария Шарапова«Мы все считаем, что Мария — обманщица»
Как теннисный мир встречает Шарапову
СМИ сообщили о намерении Ибрагимовича продолжить карьеру за океаном
Бой с участием Кличко впервые с 2013 года покажут по российскому ТВ
Удаленному в матче с «Ростовом» капитану «Спартака» дали сыграть с ЦСКА
В матче женского чемпионата Казахстана по хоккею произошла массовая драка
Целовавшийся с употреблявшей кокаин девушкой легкоатлет сделал каминг-аут
Все материалы
Культура
Джин Симмонс«Пускай Трамп и Путин спорят»
Джин Симмонс из Kiss о музыке, богатстве и третьей мировой войне
Метаморфозы метафизики
Герои-манекены в картинах Джорджо де Кирико
Эффект нетронутости
Ирвин Пенн: фотограф, который первым загнал моделей в угол
Говорухин назвал мифом представление об СССР как о самой читающей стране
Литературный музей сменил название
Крис Прэтт признался сэндвичу в любви
Актер Александр Иншаков сообщил об обысках у него дома
Все материалы
Интернет и СМИ
Домашняя заготовочка
Террористы учатся взрывать неверных у мамы на кухне
Дурят нашего брата
Что скрывают от зрителей создатели главного телевизионного шоу о путешествиях
Деньги из мусорки
Пока люди смотрят порно, мошенники зарабатывают на них миллионы
В сети высмеяли перепутавшего зонтик для коктейля с наркотиками американца
Белый мужчина раскритиковал белых мужчин от лица чернокожей женщины
Новая форма сотрудников «Макдоналдса» напомнила пользователям о «Звезде смерти»
В сети поностальгировали по кнопочным мобильным телефонам
Все материалы
Ценности
Альбер Эльбаз и Фредерик Малль Коллекция суеверий
Опыты парфюмера Малля с потусторонними сущностями
Инструмент мирового господства
Инженеры Casio научили часы управлять временем
Miu Miu запустил моделей в бассейн с «акулой»
Victoria's Secret предложила женщинам «сексуальные штучки»
Armani/Privé представил свою версию аромата ириса
Сын Андрея Макаревича занялся пошивом одежды
Броневик с двигателем Rolls-Royce выставили на аукцион
Все материалы
Путешествия
Галопом по Северным Европам
Как вместить поездку по нескольким столицам региона в формат длинных выходных
На Куту — кутить
Что посмотреть на острове Бали
Глава Ростуризма предостерег российские отели от неоправданного повышения цен
Музыкант собрал две тысячи долларов игрой на саксофоне в самолете
Американца дважды за два дня задерживали с оружием в аэропорту
Украинских туристов признали главными любителями роскошного отдыха в России
Определены самые популярные летом у иностранцев российские города
Все материалы
Из жизни
Мама — марихуана
Зачем американки совмещают употребление наркотиков с воспитанием детей
People dance on the opening day of the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S. April 14, 2017. Беззаботно раздеты
Как проходит Коачелла — один из самых модных фестивалей в мире
«Американцы — радостный народ»
Рассказ москвича, переехавшего в Сан-Франциско
Пес не сразу узнал похудевшего на 20 килограммов хозяина
«Самого красивого преступника в мире» выслали из Великобритании
Жители Цюриха взорвали гигантского снеговика
Врачей самой тяжелой женщины в мире заподозрили в обмане
Все материалы
Китайские машины, которые уже совсем не клоны
Крутые новинки китайских марок, которые вы пропустили
Новые машины для старого «Форсажа»
Современные спорткары в раскраске автомобилей из самого первого «Форсажа»
Квиз: что означают логотипы автомобильных марок
Тест на знание эмблем известных автобрендов
Быстро и просто
Навещаем Михаила Алешина на самой гламурной гонке Indycar
Режиссер превратил машинки своих детей в автомобили из «Безумного Макса»
В Великобритании конфисковали три суперкара за «антисоциальное вождение»
Пикапу Mitsubishi L200 добавили агрессии
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Шведы поневоле
Исповедь россиянина, живущего в групповой семье
Добро пожаловать в рай
Жилье в Крыму: новую квартиру на полуострове можно купить за миллион рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
В Подмосковье нашли коттедж за девять миллиардов рублей
Все материалы