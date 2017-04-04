Набиуллина посоветовала россиянам привыкать к плавающему рублю

Россиянам необходимо научиться жить в условиях свободного курса рубля. Об этом во вторник, 4 апреля, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

«Нам очень важно избавиться от идеи фикс — все время думать о курсе [рубля]. Я понимаю, что курс влияет на реальные экономические процессы. Но нужно привыкнуть жить в условиях плавающего курса», — заявила Набиуллина.

Материалы по теме «Разумеется, это обрушит рубль» Что ждет российскую валюту в «шоковый» 2017 год

По ее словам, финансовый рынок уже адаптировался к свободному курсу и научился управлять ликвидностью. «То же самое предстоит делать экономике, в том числе развивать инструменты хеджирования валютных рисков. Без этого в условиях плавающего курса никуда», — считает председатель ЦБ.

Банк России часто подозревают во влиянии на курс рубля, отметила Набиуллина. «Мы его [курс рубля] специально роняем, как нам говорят, чтобы у бюджета были доходы; мы его специально повышаем, чтобы социальную стабильность обеспечить», — пересказала глава ЦБ претензии в адрес регулятора.

С этим недоверием ЦБ будет жить еще долго, констатировала она. «Но мы ни разу с середины 2015 года в валютный рынок не вмешались. У нас реально нет необходимости управлять курсом, чтобы снижать инфляцию», — указала глава Банка России. Регулятор добивается этого с помощью процентной ставки. «В этом-то и смысл новой политики, где ключевая ставка играет ключевую роль», — подчеркнула она.

Ранее Набиуллина неоднократно заявляла, что власти продолжат придерживаться политики плавающего курса рубля. Он позволяет экономике быстрее адаптироваться к внешним шокам, уверена председатель ЦБ.

В январе бывший глава Центробанка Сергей Дубинин отметил, что плавающий курс — «это гибкая схема, которая позволяет приспосабливаться к реальным экономическим условиям». «Именно отсутствие плавающего курса рубля привело к валютному кризису 2014 года. Тогда была жесткая привязка к определенным показателям», — сказал Дубинин Национальной службе новостей (НСН).

Плавающий курс рубля был введен в России в конце 2014 года, когда ЦБ отказался от валютного коридора. До этого регулятор тратил золотовалютные резервы на поддержание искусственного курса.