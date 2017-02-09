Набиуллина отказалась считать валютные интервенции управлением курса рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала не рассматривать операции Минфина по покупке или продаже валюты на внутреннем рынке как интервенции, влияющие на курс рубля. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает РИА Новости.

«Минфин будет проводить операции на валютном рынке в рамках применения переходного положения бюджетного правила, и данные операции не стоит рассматривать как валютные интервенции с целью влияния на номинальный курс рубля», — сказала она. Власти и дальше будут придерживаться политики плавающего валютного курса, это является неотъемлемой частью режима таргетирования инфляции, подчеркнула Набиуллина.

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По состоянию на 16:40 мск, доллар стоил 58,83 рубля, что на 0,67 процента ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Нефть Brent подорожала до 55,59 доллара (плюс 0,85 процента).

В случае резкого снижения нефтяных котировок рубль может оказаться под двойным ударом, пишут аналитики Промсвязьбанка. По их мнению, с одной стороны, на него будет давить непосредственно падение цен на сырье, с другой — совместные операции Минфина и ЦБ на внутреннем валютном рынке.

До 7 марта Минфин и ЦБ купят на внутреннем рынке иностранную валюту на 113,1 миллиарда рублей. Объем интервенций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Интервенции призваны снизить зависимость рубля от колебаний нефтяных котировок и повысить стабильность российской экономики.