Рублю предрекли двойной удар от нефти и Минфина

В случае резкого снижения нефтяных котировок рубль может оказаться под двойным ударом. С одной стороны, на него будет давить непосредственно падение цен на сырье, с другой — совместные операции Минфина и ЦБ на внутреннем валютном рынке. Соответствующая информация содержится в специальном обзоре Промсвязьбанка, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Дело в том, что Минфин определяет объем покупок на предстоящий месяц, ориентируясь на динамику нефтяных котировок за уже прошедший период времени», — отмечают в финансовой организации. Поэтому в случае падения цен на углеводороды, ЦБ продолжит покупать иностранную валюту в запланированных небольших объемах, ориентируясь на котировки полуторамесячной давности.

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«Таким образом, в случае сильного снижения нефтяных цен рубль может ослабляться несколько большими темпами по сравнению с теми, которые проявлялись бы без дополнительных операций Минфина», — сказано в обзоре.

В целом аналитики банка прогнозируют, что в ближайшее время сильного эффекта на рубль действия Минфина и ЦБ не окажут. Первый день скупки иностранной валюты (7 февраля) оказал на него минимальное воздействие: на фоне падения цен на марку нефти Brent на 1,6 процента доллар подорожал на 40-50 копеек.

«Российская валюта, вопреки опасениям, достаточно стойко пережила валютные интервенции, хотя сессия выдалась неспокойная. Сегодня дополнительное давление для рубля создают цены на нефть. (...) Отметим, что по рублю складывается ситуация, препятствующая продолжению роста», — сказал, в свою очередь, руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

Sberbank CIB в обзоре валютного рынка от 8 февраля пишет, что российская валюта демонстрирует устойчивость на фоне укрепления доллара, падения нефтяных цен и начала интервенций. «Мы ожидаем, что пара доллар/рубль продолжит двигаться к отметке 60», — прогнозируют аналитики инвестиционной «дочки» Сбербанка.

По состоянию на 16:20 мск, доллар стоил 59,21 рубля, нефть Brent — 54,86 доллара.

До 7 марта Минфин и ЦБ купят на внутреннем рынке иностранную валюту на 113,1 миллиарда рублей. Объем интервенций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Интервенции призваны снизить зависимость рубля от колебаний нефтяных котировок и повысить стабильность российской экономики.