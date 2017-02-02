МВФ одобрил планы Минфина России по покупке валюты

Международный валютный фонд (МВФ) одобряет планы российского Минфина по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает Rambler News Service.

По мнению главы миссии МВФ в России Габриэля Ди Белла, это позитивно для экономики страны и поможет снизить зависимость рубля от стоимости нефти. «Это позволит уменьшить влияние колебаний уровня нефтяных цен на экономику страны», — отметил он.

Материалы по теме Легкая слабость Как рубль готовят к девальвации

Понизить зависимость курса национальной валюты от стоимости сырья поможет бюджетное правило, подчеркнул он. «С этой точки зрения, утверждение официального бюджетного правила будет поддерживать надежность заложенных в бюджет цен на нефть и, следовательно, устойчивость новой структуры», — заключил представитель МВФ.

31 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минфин считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10 процентов.

В тот же день председатель совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что действия финансового ведомства по покупке иностранной валюты на рынке приведут к мягкому ослаблению рубля и к его дальнейшей стабилизации.

Операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке Минфин начнет проводить с февраля 2017 года.