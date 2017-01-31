Кудрин посулил рублю мягкое ослабление

Действия Минфина по покупке иностранной валюты на рынке приведут к мягкому ослаблению рубля и к его дальнейшей стабилизации. Об этом заявил председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин, передает ТАСС.

«Я согласен, что будет мягкое снижение, а затем стабилизация», — сказал он, отвечая на вопрос о влиянии валютных интервенций на курс российской валюты.

Материалы по теме Легкая слабость Как рубль готовят к девальвации

31 января советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что рубль может быть девальвирован на 7-10 процентов. По словам эксперта, такое ослабление позволит сбалансировать федеральный бюджет и помочь экспортерам.

Ранее в тот же день «Коммерсантъ» сообщил о том, что Минфин считает нынешний курс рубля завышенным и предлагает девальвировать национальную валюту на 10 процентов.

25 января министерство финансов объявило о начале операций по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Ожидается, что интервенции начнутся в феврале. Они направлены на стабилизацию экономической ситуации и снижение влияния изменений нефтяных котировок на курс рубля.