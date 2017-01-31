Курс евро впервые с начала года превысил 65 рублей

Курс евро на Московской бирже вечером 31 января впервые с начала 2017 года достиг 65 рублей. Об этом свидетельствует ход торгов.

По данным на 22:30 мск, европейская валюта дорожала на 1,5 процента — до 65,05 рубля. Курс доллара поднялся на 0,44 процента — до 60,2 рубля.

Рубль продолжил слабеть несмотря на рост цен на нефть: так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,42 процента — до 55,55 доллара за баррель. Влияние на российскую валюту оказывает решение Минфина начать с февраля операции по покупке и продаже иностранной валюты.

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Ранее 31 января бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что действия Минфина по покупке иностранной валюты на рынке приведут к мягкому ослаблению рубля и к его дальнейшей стабилизации. В тот же день советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что рубль может быть девальвирован на 7-10 процентов. По словам эксперта, такое ослабление позволит сбалансировать федеральный бюджет и помочь экспортерам.

«Коммерсантъ» сообщал о том, что Минфин считает нынешний курс рубля завышенным и предлагает девальвировать национальную валюту на 10 процентов.

25 января министерство финансов объявило о начале операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Ожидается, что интервенции начнутся в феврале. Они направлены на стабилизацию экономической ситуации и снижение влияния изменений нефтяных котировок на курс рубля.