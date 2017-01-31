Укрепление рубля на 20 процентов назвали технической коррекцией

Укрепление рубля по отношению к доллару в начале нынешнего года на 20 процентов является технической коррекцией. Подобная ситуация уже наблюдалась после обвала национальной валюты в 2014-2015 годах. Об этом пишут эксперты РЭУ имени Плеханова в прогнозе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

«Если проанализировать отклонение рубля от трендовых значений динамики нефтяных цен за последние три года, то мы увидим, что оно не выходило за пределы 10-процентного коридора как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления», — пишет доцент кафедры банковского дела РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко.

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По его мнению, рубль близок к границам текущего укрепления. «Крепкий рубль при слабой нефтяной конъюнктуре крайне невыгоден экспортерам российского сырья», — считает эксперт. Он отмечает высокую вероятность давления на Банк России в целях возвращения к практике валютных интервенций. При управляемом курсе правительству проще прогнозировать параметры федерального бюджета, но для экономики политика валютного коридора скорее вредна, указывает Домащенко.

Ранее 31 января «Коммерсантъ» сообщил о том, что Минфин считает нынешний курс рубля завышенным и предлагает девальвировать валюту на 10 процентов. В тот же день агентство Bloomberg писало, что в случае отмены санкций США российская валюта укрепится на 5-10 процентов.

26 января в Райффайзенбанке спрогнозировали рост курса доллара на три-пять рублей в результате запланированных валютных интервенций Банка России и Минфина.

За день до этого финансовое ведомство объявило о начале с февраля 2017 года операций по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.