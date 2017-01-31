Аналитики Bloomberg рассказали о судьбе рубля в случае отмены санкций

В случае отмены американских санкций рубль укрепится на 5-10 процентов. Об этом заявило большинство из опрошенных агентством Bloomberg экономистов, сообщает агентство во вторник, 31 января.

На втором месте сценарий, при котором рост курса рубля к доллару составит от одного до пяти процентов. При этом вероятность того, что президент США Дональд Трамп примет решение о смягчении режима санкций, снизилась по сравнению с прошлым месяцем, считают аналитики. Согласно данным опроса экспертов, в декабре 2016 года она составляла 43 процента, в январе нынешнего — сократилась до 35 процентов.

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В то же время для российских властей существенное укрепление рубля нежелательно, и, скорее всего, они начнут проводить валютные интервенции, отмечает старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Авригим.

Ранее 31 января «Коммерсантъ» сообщил, что Минфин России считает текущий курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10 процентов. На прошлой неделе ведомство объявило о начале операций по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

28 января состоялся первый телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Трамп заявил, что еще рано говорить об отмене санкций против России.

Антироссийские санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены на фоне присоединения Крыма к России, а также в связи с конфликтом на юго-востоке Украины в 2014 году. Затем они неоднократно расширялись. В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно выражал симпатии президенту России и обещал наладить отношения с Москвой. Он также говорил, что в случае победы на выборах рассмотрит вопросы о признании Крыма частью России, а также об отмене ограничительных мер.