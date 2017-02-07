Минфин запланировал трату 1,8 триллиона рублей резервов

Минфин России сохраняет за собой право использовать в 2017 году предусмотренные в бюджете 1,8 триллиона рублей из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом не исключается ситуация, в которой финансовое ведомство будет покупать валюту на рынке и одновременно расходовать средства резервов. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил глава министерства Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

«На те дополнительные доходы, которые мы получаем [от роста цены нефти], мы будем участвовать на валютном рынке в виде покупки. Может быть, случится и такая ситуация, когда нам придется воспользоваться средствами Резервного фонда с одновременной покупкой валюты», — сказал Силуанов, выступая на общественном совете в Минфине.

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Также министр выразил надежду, что уже в этом году удастся закрепить новое бюджетное правило законодательно, сообщает ТАСС. «Бюджетное правило должно быть реализовано в виде поправок в Бюджетный кодекс. Мы над ними работаем, будем обсуждать в правительстве», — сказал он.

С 6 февраля по 7 марта Минфин и ЦБ купят на внутреннем рынке иностранную валюту на 113,1 миллиарда рублей. Объем интервенций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета.

На 1 февраля объем Резервного фонда России составил 973,53 миллиарда рублей, или 16,18 миллиарда долларов. В январе он увеличился на 1,4 миллиарда рублей. Размер ФНБ достиг 4,36 триллиона рублей, или 72,46 миллиарда долларов. За месяц он вырос на 140 миллионов рублей.