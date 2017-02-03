Минфин раскрыл планы по валютным интервенциям

Банк России в период с 6 февраля до 7 марта купит иностранную валюту на 113,1 миллиарда рублей. Объем ежедневной покупки составит 6,3 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил Минфин.

«Каждый рабочий день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня», — отмечается в сообщении.

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Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в ЦБ, указал Минфин.

2 февраля Международный валютный фонд (МВФ) одобрил план российского министерства финансов по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке. По мнению главы миссии МВФ в России Габриэля Ди Белла, это скажется позитивно на экономике страны и поможет снизить зависимость рубля от колебаний нефтяных котировок.

В конце января российское финансовое ведомство объявило о планах по проведению валютных интервенций. Их объем зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2017 года составила 53,16 доллара за баррель, что в 1,8 раза выше, чем за аналогичный месяц 2016 года. В бюджет заложена стоимость нефти в 40 долларов.