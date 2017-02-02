Резервный фонд пополнился на 1,4 миллиарда рублей из-за курсовой переоценки

Объем Резервного фонда России по данным на 1 февраля составил 973,53 миллиарда рублей или 16,18 миллиарда долларов. В январе он увеличился на 1,4 миллиарда рублей. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Минфина в четверг, 2 февраля.

Размер Фонда национального благосостояния (ФНБ) достиг 4,36 триллиона рублей или 72,46 миллиарда долларов. За месяц он вырос на 140 миллионов рублей.

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По сведениям Минфина, увеличение обоих фондов произошло из-за изменения курсов иностранных валют, в которых хранятся средства.

21 января министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2017 году все дополнительные нефтегазовые доходы будут направляться в бюджет, а не в Резервный фонд.

Ранее, 13 января, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия имеет хорошие шансы сохранить Резервный фонд в 2017 году благодаря выросшим ценам на нефть.

Резервный фонд и ФНБ являются частью золотовалютных резервов государства. Их объем по данным на 20 января 2017 года — 385,9 миллиарда долларов.