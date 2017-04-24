Курс доллара обновил двухлетний минимум

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара упал ниже уровня 55,80 рубля, обновив минимум с июля 2015 года. В 12:30 мск американская валюта стоила 55,78 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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Курс евро при этом составил 60,63 рубля. Российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. Эталонный сорт Brent стоил 52,40 доллара за баррель — на 0,8 процента больше, чем при закрытии предыдущей сессии.

Официальные курсы доллара и евро, установленные Банком России на 25 апреля, составляют 56,08 и 60,85 рубля соответственно.

Согласно прогнозу «Ренессанс Капитала», во втором квартале курс доллара составит примерно 62 рубля при сохранении текущих цен на нефть. Курс американской валюты вырастет из-за сокращения профицита текущего счета России, а также из-за возможного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, считают в инвестиционном банке.

21 апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что во втором и третьем кварталах 2017 года платежный баланс России значительно снизится, что приведет к ослаблению рубля.

