Доллару предсказали рост до 62 рублей

Курс доллара во втором квартале 2017 года составит примерно 62 рубля при условии, что текущие цены на нефть сохранятся, считает аналитик инвестиционного банка «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. Его прогноз приводит агентство Bloomberg.

Сокращение профицита текущего счета может вынудить Минфин увеличить покупки валюты, полагает эксперт. Если же ослабления рубля не произойдет, Банк России может снижать ключевую ставку более активно. Это, в свою очередь, ограничит возможности кэрри-трейда (операций, при которых участник рынка заимствует средства в валюте страны, установившей низкие процентные ставки и переводит их в валюту страны, в которой ставки высокие).

Эксперт ожидает снижения ставки на заседании Центробанка 28 апреля с нынешнего уровня 9,75 процента годовых на 0,25 процентного пункта. К концу 2017 года ставка может составить 8,5 процента годовых, а к концу следующего она упадет до 7,5 процента, считает он.

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В понедельник, 24 апреля, при открытии торгов на Московской бирже курс доллара составлял 56 рублей, что на 45 копеек ниже, чем днем ранее, евро торговался на уровне 60,74 рубля. Нефть Brent на лондонской бирже ICE стоила чуть больше 52 долларов за баррель.

21 апреля министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что во втором и третьем кварталах 2017 года платежный баланс России значительно снизится, что приведет к ослаблению рубля.