Орешкин посулил ослабление рубля к лету

В летние месяцы рубль может ослабнуть из-за роста импорта. Об этом в пятницу, 12 мая, в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Если тот тренд на рост импорта, который есть сейчас, продлить на летние месяцы и наложить сезонность, то мы получим довольно серьезный дефицит текущего счета как раз в эти месяцы. Конечно же, вряд ли мы увидим тот крепкий рубль, который есть сейчас», — приводит агентство его слова.

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Он также отметил, что Минэкономразвития подтверждает прогноз среднего курса доллара в 2017 году в диапазоне 62-63 рублей при сохранении текущих нефтяных котировок.

12 мая в 12:10 мск на Московской бирже доллар стоил 57,30 рубля. Он подорожал на 25 копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

В апреле Орешкин говорил, что во втором и третьем кварталах 2017 года платежный баланс России значительно снизится, что приведет к ослаблению рубля.