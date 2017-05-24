Силуанов рассказал о популярности рубля среди иностранных инвесторов

Рубль сейчас является одной самых популярных валют среди иностранных инвесторов. Об этом в среду, 24 мая, заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает пресс-служба правительства.

В 2016 году ВВП России сократился всего на 0,2 процента, при этом уже в конце года наблюдались положительные темпы роста, а инфляция замедлилась до 5,4 процента, также напомнил он. «Более здоровой стала и сама структура экономики, которая характеризуется растущей долей прибыли по целому ряду секторов», — сказал Силуанов, выступая на заседании правительства.

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По словам главы Минфина, адаптация российской экономики к ухудшению внешней конъюнктуры в 2014-2015 годах прошла быстрее, чем предполагалось ранее.

Банк России понизил официальный курс доллара на 25 мая на 28 копеек — до 56,27 рубля, свидетельствуют данные ЦБ. Курс евро снижен на 69 копеек — до 62,92 рубля. На Московской бирже американская валюта к 14:05 мск выросла на восемь копеек, до 56,45 рубля, а единая европейская — на две копейки, до 63,15 рубля.

В ходе торгов на лондонской бирже ICE нефть марки Brent подорожала на 0,08 процента, до отметки в 54,23 доллара за баррель.

17 апреля уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что на российском валютном рынке образовался пузырь. Если он лопнет, курс рубля ждет резкое падение, а также увеличение волатильности.