Минфин предупредил о появлении спекулятивного финансового пузыря в России

На российском финансовом рынке надувается спекулятивный пузырь. Об этом в среду, 5 апреля, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, сообщает Rambler News Service.

По его мнению, сейчас начинают появляться признаки пузыря. «Я считаю, что наш рынок сейчас является спекулятивно избыточно привлекательным», — сказал Моисеев.

Материалы по теме «Разумеется, это обрушит рубль» Что ждет российскую валюту в «шоковый» 2017 год

30 марта советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции, академик РАН Сергей Глазьев заявил, что плавающий курс рубля является «настоящим Клондайком» для финансовых спекулянтов.

В Госдуме также считают, что нынешний уровень ставки ЦБ является завышенным — это открывает широкий простор для махинаций западных инвесторов. «Они конвертируют доллары в рубли, а затем, используя укрепляющийся курс рубля и нашу высокую процентную ставку, получают огромные спекулятивные доходы», — указал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Валерий Гартунг.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что россиянам необходимо научиться жить в условиях свободного курса рубля.

24 марта совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 9,75 процента годовых.