Глазьев посчитал денежно-кредитную политику России экзотической и маргинальной

Денежно-кредитная политика в России носит «экзотический характер» и создает условия для обогащения финансовых спекулянтов. Об этом в четверг, 30 марта, заявил советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, академик РАН Сергей Глазьев, сообщает Rambler News Service.

По его словам, плавающий курс рубля является «настоящим Клондайком» для финансовых спекулянтов, а нынешний уровень процентной ставки в России носит «абсолютно маргинальный характер». «Политика, которую наши денежные власти проводят, носит явно экзотический характер, она противоречит всему сегодняшнему мировому опыту», — сказал Глазьев.

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Несмотря на падение инвестиционной и экономической активности, Банк России «сжимает количество денег» в экономике, отметил он. «Центральный банк за три года изъял шесть триллионов рублей из экономики, это в дополнение к тем 200 миллиардов долларов, которые ушли западным кредиторам», — сказал Глазьев.

Финансовые спекулянты имеют возможность манипулировать курсом и получать сверхприбыли, а главный бенефициар такой политики «сидит за границей», уверен он. «Российская экономика уже два десятилетия с лишним выступает донором мировой финансовой системы, мы сами денег не создаем, вынуждаем наши корпорации идти за границу, брать кредиты там, в итоге мы попадаем в ловушку неэквивалентного внешнеэкономического обмена», — заключил советник президента.

В ноябре Глазьев заявил, что Россия потеряла более 10 триллионов рублей из-за политики Центробанка по сдерживанию инфляции и сравнил состояние российской экономики с инфарктом миокарда.

24 марта ЦБ решил снизить ключевую ставку на 0,25 процента, до 9,75 процента годовых. По прогнозу главы Минэкономразвития Максима Орешкина, уровень инфляции опустится до четырех процентов не позднее июля 2017 года.

Россия перешла на плавающий курс рубля в конце 2014 года на фоне резкого падения цен на нефть. Одновременно Центробанк повысил ключевую ставку до 17 процентов.