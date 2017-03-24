Орешкин спрогнозировал падение инфляции до четырех процентов к лету

Уровень инфляции в России снизится до четырех процентов не позднее июля 2017 года. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает Rambler News Service.

«Уже не позднее июля уровень инфляции в четыре процента будет достигнут», — приводит агентство его слова.

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По данным за февраль, индекс потребительских цен в годовом выражении составил 4,6 процента. Основная цель Банка России — его снижение до четырех процентов в 2017 году. Для ее реализации регулятор проводит умеренно жесткую денежно-кредитную политику, выраженную в относительно высокой ключевой ставке.

24 марта совет директоров ЦБ принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 9,75 процента годовых. Банк России сообщил, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось. При этом продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности.

По итогам 2016 года инфляция в России замедлилась до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.

