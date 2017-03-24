В Минэкономразвития предрекли быстрое снижение ставки ЦБ

Замедление темпов инфляции будет способствовать более быстрому снижению уровня ключевой ставки Банка России. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, сообщает Rambler News Service.

«В ближайшие месяцы мы ожидаем дальнейшего снижения темпов роста цен в том числе благодаря продолжению политики сдерживания индексации тарифов, проводимой правительством», — сказал он.

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Дальнейшие действия ЦБ будут связаны с динамикой среднесрочных инфляционных ожиданий, считает Орешкин. По мнению министра, меры по созданию устойчивой и предсказуемой экономической среды в России будут способствовать снижению инфляционных ожиданий и более быстрому уменьшению ключевой ставки.

Ранее 24 марта Орешкин заявил, что уровень инфляции в России снизится до четырех процентов не позднее июля 2017 года.

В тот же день совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 9,75 процента годовых. Инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, считают в ЦБ. При этом продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности.

Ранее в пятницу генеральный директор Frank Research Group Юрий Грибанов заявил Национальной службе новостей (НСН), что рынок ожидает снижения ключевой ставки.

По итогам 2016 года инфляция в России замедлилась до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.